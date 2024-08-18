Президент ЮАР сообщил о 17,5 тыс. заболевших оспой обезьян в 13 странах Африки

CentralAsia (CA) - С начала года в 13 государствах-членах Африканского союза был зарегистрирован в общей сложности 17 541 случай (2 822 подтвержденных и 14 719 предполагаемых) и 517 случаев смерти от оспы обезьян. Об этом говорится в заявлении президента ЮАР Сирила Рамафоса.

Заявление опубликовано на сайте Африканского центра по контролю заболеваний.

Он сообщил, что на этой неделе еще 3 страны уведомили о случаях, находящихся на стадии расследования для подтверждения. Таким образом, общее число стран может достичь 16. Количество зарегистрированных случаев в 2024 году выросло на 160% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Он заявил о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения континентальной безопасности и призвал государства-члены Африканского союза увеличить объем внутренних ресурсов, возглавить национальные меры реагирования на вспышку оспы обезьян.

Оспа обезьян — заболевание, вызываемое вирусом оспы обезьян. Эта вирусная инфекция может передаваться от человека человеку, тогда как в отдельных случаях заражение может происходить через предметы окружающей обстановки и поверхности, к которым прикасался заболевший оспой обезьян.