Умер французский актер Ален Делон

CentralAsia (CA) - Французский актер Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет. Об этом пишет Le Figaro.

Отмечается, что актер ушел из жизни в своем доме в коммуне Души (департамент Луаре в центральной части Франции) в окружении троих детей и семьи.

Летом 2019 года актер перенес инсульт и страдал от лимфомы.

Он родился 8 ноября 1935 года. Был актером театра и кино, кинорежиссёром, сценаристом и продюсером. Делон редко появлялся на экранах с конца 1990-х годов, а в 2017 году он объявил о завершении карьеры в кино.

Наибольшую известность приобрёл после фильмов «На ярком солнце» (1960), «Рокко и его братья» (1960), «Леопард» (1963), «Чёрный тюльпан» (1964).

Был номинантом на «Золотой глобус» в категории «Лучший дебютант». Обладатель премии «Сезар» за лучшую мужскую роль в картине «Наша история» (1984).