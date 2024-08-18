Дочь экс-главы правительства Таиланда официально назначена премьер-министром страны

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- 13:24, 18 августа 2024
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CentralAsia (KZ) - Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) официально утвердил Пхетхонгтхан Чинават на должность премьер-министра страны. Указ о назначении обнародовало издание The Royal Gazette.
Пхетхонгтхан Чинават является дочерью бывшего главы правительства Таиланда Таксина Чинавата.
В ходе голосования 16 августа за ее кандидатуру проголосовали 319 депутатов парламента, 145 были против и 27 воздержались.
37-летняя Пхетхонгтхан Чинават – самый молодой премьер-министр в истории Таиланда и вторая женщина в этой должности.
Ранее, 14 августа, Конституционный суд Таиланда отстранил от должности премьера Сеттха Тхависина в связи с делом о нарушении этических норм при назначении в апреле 2024 года Пхичита Чынбана министром в канцелярии премьер-министра. В июне 2008 года Чынбан был приговорен к шести месяцам тюрьмы за попытку подкупа судей в то время, когда он представлял интересы Таксина Чинавата по делу о коррупции.