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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Ввели красный код авиаопасности

CentralAsia (KZ) -  В связи с извержением вулкана Шивелуч на Камчатке (Россия) объявлен красный авиационный код для местных и международных авиаперевозок. Об этом сообщается в телеграм-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Причиной извержения послужило землетрясение магнитудой 7.0, которое произошло в Тихом океане у юго-восточного побережья Камчатки. Мощный подземный толчок был зафиксирован 17 августа в 19:10 по местному времени.

Извержение вулкана началось утром 18 августа на куполах Каран. Шлейф пепла протянулся на 492 км на восток - юго-восток от вулкана. Предварительно, высота пепловой колонны составляет 8 км над уровнем моря.

Шивелуч - один из наиболее крупных и один из самых активных вулканов Камчатки. Его возраст -- 60-70 тыс. лет. Высота вулкана - 3283 метра. Он включает три основные структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 км от Петропавловска-Камчатского

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