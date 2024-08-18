Казахстан усилил меры контроля на границе из-за оспы обезьян

CentralAsia (KZ) - На границе Казахстана усилены меры контроля из-за оспы обезьян, в том числе и в аэропортах. Особое внимание будут уделять гражданам, прибывающим из стран, где зарегистрированы случаи этого заболевания, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве здравоохранения РК пояснили, что на сегодняшний день ни одного случая оспы обезьян в Казахстане не зарегистрировано. Вместе с тем принятые меры на санитарно-карантинных пунктах страны позволят снизить риски ввоза заболевания на территорию Республики.

Минздрав просит казахстанцев соблюдать меры предосторожности:

- избегать контакта с больными людьми и дикими животными;

- при контакте с животными или их продуктами использовать защитную одежду и перчатки;

- регулярно мыть руки и использовать дезинфицирующие средства.

Также не рекомендуется без крайней необходимости посещать страны, где уже зафиксированы случаи заражения оспой обезьян. При появлении сыпи, высокой температуры и других симптомов необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

15 августа 2024 года стало известно, что Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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