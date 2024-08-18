В Узбекистане начали принимать меры по предотвращению оспы обезьян

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане начали принимать меры по предотвращению оспы обезьян.

По словам начальника управления Санэпидкомитета Рустамжона Икрамова, в частности идет работа по предотвращению завоза и распространения заболевания.

Как пишет vzglyad.uz, специалисты-вирусологи прошли переподготовку, ПЦР-тесты распределяются по местам.

Казахстан усилил меры безопасности на границе для предотвращения завоза заболевания.