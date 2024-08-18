В Узбекистане начали принимать меры по предотвращению оспы обезьян
- Узбекистан, общество
- 18:42, 18 августа 2024
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане начали принимать меры по предотвращению оспы обезьян.
По словам начальника управления Санэпидкомитета Рустамжона Икрамова, в частности идет работа по предотвращению завоза и распространения заболевания.
Как пишет vzglyad.uz, специалисты-вирусологи прошли переподготовку, ПЦР-тесты распределяются по местам.
Казахстан усилил меры безопасности на границе для предотвращения завоза заболевания.
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