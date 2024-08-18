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Узбекистанцам в Курской, Брянской и Белгородской областях рекомендовали принять меры предосторожности

CentralAsia (UZ) -  Посольство Узбекистана в РФ рекомендовало узбекистанцам в Курской, Брянской и Белгородской областях принять меры предосторожности, сообщают СМИ.

В связи с текущей ситуацией в Курской, Брянской и Белгородской областях Посольство Узбекистана в России рекомендует узбекистанцам, находящимся в этих областях, принять необходимые меры предосторожности, не выходить на улицу без особой надобности, а также избегать массовых скоплений людей и ограничить посещение публичных мест.

Студентам, проходящим обучение в данных регионах, советуется по возможности временно перевестись на дистанционный формат обучения (онлайн).

В случае необходимости консульского содействия или консультаций узбекистанцы могут обращаться по телефонам: +7 499 238-36-20 и +7-499 230-00-76.

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