В Таджикистане вечером произошло землетрясение силой около 4 баллов

CentralAsia (KZ) - На территории Таджикистана близ кыргызской границы 18 августа в 19:24 произошло землетрясение силой около 4-х баллов в эпицентре.

Как сообщили в Институте сейсмологии НАН Кыргызстана, очаг землетрясения располагался в 135 ем от города Баткен.

В населённых пунктов Кыргызстана толчки от землетрясения не ощущались.

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