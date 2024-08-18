В Таджикистане вечером произошло землетрясение силой около 4 баллов
- Казахстан, происшествия
- 23:15, 18 августа 2024
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CentralAsia (KZ) - На территории Таджикистана близ кыргызской границы 18 августа в 19:24 произошло землетрясение силой около 4-х баллов в эпицентре.
Как сообщили в Институте сейсмологии НАН Кыргызстана, очаг землетрясения располагался в 135 ем от города Баткен.
В населённых пунктов Кыргызстана толчки от землетрясения не ощущались.
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