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В вузах Монголии дадут лекции профессора из США

CentralAsia (MNG) -  Соединенные Штаты Америки инициируют создание в Монголии центра изучения английского языка, сообщил Министр образования Наранбаяр Пурэвсурэн. О сотрудничестве в сфере образования во время недавнего визита объявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Во время своего визита в Монголию госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон откроет центр изучения английского языка и будет сотрудничать с Монголией для улучшения качества образования.

В рамках этой работы продолжаются исследовательские работы по созданию крупного центра компетенции по английскому языку при Монгольском государственном университете. Преподаватели Монголии получат больше возможностей для повышения квалификации за границей. Речь идет об обучении двух тысяч учителей английского языка за рубежом. В качестве обмена опытом для преподавания в монгольских вузов приедут американские профессора», — сообщил глава Минобрнауки Монголии.

источник: middleasiannews.com

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