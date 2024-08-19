Урановое инвестиционное соглашение Зөөвч-Овоо будет одобрено в октябре

CentralAsia (MNG) - Монголия близка к заключению соглашения с французской многонациональной атомной компанией Orano об эксплуатации огромного уранового рудника.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его монгольский коллега Хурэлсух Ухнаа в октябре 2023 года подписали меморандум о взаимопонимании, позволяющий Орано разрабатывать рудник Зөөвч-Овоо на юго-западе Монголии.

В настоящий момент правительственная рабочая группа совместно с французской стороной разрабатывает данное соглашение. Недавно была воссоздана правительственная рабочая группа во главе с руководителем Секретариата правительства Учралом Ням-Осором, а его заместителем стал министр промышленности и минеральных ресурсов Туваан Цэвэгдорж.

По словам министра промышленности и минеральных ресурсов Туваана Цэвэгдоржа, урановый проект Зөөвч-Овоо находится на повестке дня правительства. Таким образом, инвестиционное соглашение будет заключено и введено в эксплуатацию к октябрю текущего года.

источник: middleasiannews.com

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