ВВП Монголии в первом полугодии 2024 года вырос на 5,6%

CentralAsia (MNG) - ВВП Монголии в первом полугодии 2024 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в сообщил Национальный статистический комитет страны.

На данный показатель напрямую повлияло увеличение добычи и экспорта минерального сырья и рост добавленной стоимости в сфере услуг, говорится в официальном сообщении.

В настоящее время экономика Монголии в значительной степени зависит от добычи полезных ископаемых и экспорта минеральных ресурсов.

Согласно последнему прогнозу Азиатского банка развития, экономический рост в Монголии в 2024 году составит 4,1%, а в 2025 году — 6%. благодаря восстановлению сельскохозяйственного сектора, расширению добычи полезных ископаемых и росту сферы услуг.

По сообщению Национального статистического комитета страны, в 2023 году ВВП Монголии вырос на 6,8%.

источник: middleasiannews.com

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