В Долине Хөшиг откроется международная инженерная школа

CentralAsia (MNG) - В СЭЗ «Долина Хөшиг» будет построена Международная инженерная школа науки и технологий. Об этом сообщил министр образования Наранбаяр Пурэвсурэн.

«Выпущено постановление правительства о начале реализации проекта по строительству Международной инженерной школы науки и технологий в долине «Хөшиг» при Университете науки и технологий в сотрудничестве с Китаем. Речь идет о строительстве образовательного учреждения, которое на грантовые средства будет готовить две тысячи инженеров в год», — добавил он.

Напомним, законопроект о создании свободной экономической зоны в долине Хөшиг был представлен в январе 2022 года. Зона для развития бизнеса, туризма и благоприятного инвестиционного климата, как «Транзитной Монголии», занимающей выгодное географическое положение между Европой и Азией, занимает площадь в тысячу гектаров на территории сомона Сэргэлэн аймака Төв вокруг нового международного аэропорта имени Чингисхана.

источник: middleasiannews.com

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