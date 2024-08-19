Азиатский форум по бетону прошел в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - 10-я Международная конференция Азиатской федерации бетона (ACF) прошла в Улан-Баторе, Монголия, 15–18 августа 2024 года. В конференции приняли участие более 170 представителей из 12 стран-членов Азиатской бетонной ассоциации, которые обсуждают качество бетона и современные передовые технологии.

10-я международная конференция ACF была совместно организована Монгольским университетом науки и технологий и Монгольской ассоциацией бетона. Тема конференции — «Долговечность и устойчивость в бетонных материалах и конструкциях», поскольку она остается самой актуальной темой в сегодняшней бетонной инженерии.

ACF был официально создан в 2004 году представителями стран Азии и соседних регионов. С момента своего создания ACF постоянно вносит вклад в научные исследования и инженерную практику в регионе Азии, что значительно способствует разработке и применению новых технологий в области бетонных конструкций. Чтобы обеспечить хорошую платформу для академического общения и научного сотрудничества, ACF каждые два года проводит международную академическую конференцию в странах Азии.

Министр градостроительства, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Батсуурь Жамба отметил, что строительная деятельность должна соответствовать политике зеленого развития, экономить ресурсы и не оказывать негативного воздействия на окружающую среду, здоровье человека и изменение климата. В частности, он отметил, что основная конструкция здания - бетонная. а цемент, являющийся сырьем, должен соответствовать стандартам и быть качественным.

Министр выразил гордость тем фактом, что международные исследователи, производители, поставщики и эксперты собрались в Монголии, чтобы обсудить производство, качество и передовую деятельность чрезвычайно важной продукции в строительной отрасли, и пожелал успехов на конференции.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения