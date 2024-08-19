Доходы сферы общественного питания в первом полугодии 2024 года достигли $242 млн

CentralAsia (MNG) - Выручка монгольских ресторанов выросла на ₮81,0 млрд (примерно $24 млн) по сравнению с прошлым годом

По данным Национального статистического комитета, доходы предприятий общественного питания увеличились на 20,1 процента по сравнению с аналоги млнчным периодом прошлого года.

Доходы сферы общественного питания в первом полугодии 2024 года достигли 816,3 млрд тугриков (примерно $242 млн), увеличившись на 136,8 (20,1%) млрд тугриков (примерно $40 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло главным образом за счет того, что доходы ресторанов увеличились на 81,0 (21,0 процента) млрд тугриков (примерно $24 млн), кафе – на 13,9 (24,7 процента) млрд тугриков (примерно $4,1 млн), чайных – на 11,6 (16,6 процента) млрд тугриков (примерно $3,5 млн) , катеринга – на 27,5 (19,0 процента) миллиардов тугриков (примерно $8,1 млн).

Доходы сферы общественного питания в июне 2024 года достигли 155,7 млрд тугриков (примерно $46 млн), что на 3,6 (2,4 процента) млрд тугриков (примерно $1 млн) больше, чем в предыдущем месяце.

По итогам первого полугодия 2024 года на долю ресторанов придется 57,3 процента совокупной выручки сферы общественного питания, на кафетерии – 10,0 процента, на предприятия катеринга – 21,1 процента.

источник: middleasiannews.com

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