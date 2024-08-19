Германия передала джипы Toyota Land Cruiser LC78 скорой помощи 17 монгольским сомонам

CentralAsia (MNG) - В рамках сотрудничества в целях развития между правительством Монголии и Федеративной Республикой Германия Немецкий кредитный банк реконструкции и Министерство окружающей среды и изенения климата Монголии совместно реализуют проект «Защита биологического разнообразия и адаптация к изменению климата».

За счет средств этого проекта в течение последних 30 лет экологический сектор Монголии оказывает реальную финансовую поддержку для укрепления сети особо охраняемых территорий, улучшения управления, защиты естественной природы Монголии и надлежащего использования природных ресурсов. Кроме того, в целях поддержки устойчивой жизнедеятельности населения особо охраняемых территорий в экологической зоне поэтапно были организованы меры, направленные на население.

В этот раз, считая важным содействовать оперативному оказанию медицинских услуг жителям региона, Медицинским центрам 17 сомонов 11 аймаки, в том числе Увс, Ховд, Говь-Алтай, Баян-Өлгий и Баянхонгор, входящих в состав особо охраняемых территорий Западного и Гобийского регионов, были переданы машины скорой помощи и полностью укомплектованные автомобили Toyota Land Cruiser LC78.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения