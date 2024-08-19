Компания Mongolia Energy Corporation приветствует нового исполнительного директора

CentralAsia (MNG) - Компания Mongolia Energy Corporation Limited объявила состав своего Совета директоров, включая назначение директоров в различные комитеты, такие как Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям и Комитет по назначениям.

В список включены исполнительные, неисполнительные и независимые неисполнительные члены, при этом конкретные лица возглавляют соответствующие комитеты.

Компания Mongolia Energy Corporation Limited объявила о переназначении г-на Джеймса Ло (James Cze Chung) с должности неисполнительного директора на должность исполнительного директора с 13 августа 2024 года. Г-н Ло, работающий в компании с 2017 года и имеющий более 5 лет опыта коммерческой деятельности, является представителем семейного наследия в руководстве компании.

Его новая должность предполагает ежемесячную зарплату в размере 50 000 гонконгских долларов (примерно $6450) и право на дискреционную премию.

Г-н Джеймс Ло, 28 лет, имеет степень бакалавра наук (с отличием) в области бизнеса и управления Университета Брунеля, Великобритания. Г-н Джеймс Ло присоединился к Группе в августе 2017 года в качестве стажера по управлению и впоследствии был повышен до директора некоторых дочерних компаний Компании.

Он сын г-на Ло Лин Шинга, Саймона, председателя и исполнительного директора компании, и младший брат г-на Ло Рекса Че Кея и г-на Ло Криса Че Вая, оба являются исполнительными директорами компании. Он также является неисполнительным директором Vision Values ​​Holdings Limited, акции которой котируются на фондовой бирже Гонконга.

источник: middleasiannews.com

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