Свобода, демократия и диалог: многоуровневый подход к воссоединению Кореи

CentralAsia (MNG) - Мирное воссоединение Корейского полуострова является весьма сложной и многогранной задачей, сопряженной с проблемами, вытекающими из значительных политических, экономических и социокультурных различий между Северной и Южной Кореей. Эти проблемы еще больше усугубляются недавней эскалацией боевых действий, примером которой являются настойчивые ракетные испытания Северной Кореи и стремление Южной Кореи к расширению военной автономии.

Чтобы преодолеть эти препятствия и добиться воссоединения, необходим методичный и многоуровневый подход, начиная с гармонизации видения воссоединения обеих Корей и заканчивая последовательностью дипломатических обязательств. Точно так же завершение этого процесса зависит от участия беспристрастных посредников или «строителей мостов», таких как Индонезия, Монголия или АСЕАН, которые могут способствовать диалогу и неуклонно сохранять фокус на стремлении к мирному воссоединению.

Разделение Кореи на два независимых государства, а именно Северную и Южную Корею, неизгладимо сформировало геополитический ландшафт Восточной Азии после окончания Второй мировой войны. Хотя воссоединение последовательно провозглашалось целью обеих Корей, путь к реализации этого стремления полон трудностей. Южная Корея, характеризующаяся своей демократической системой и экономическим процветанием, резко контрастирует с Северной Кореей, авторитарным государством с централизованной плановой экономикой и повсеместной нищетой. Эти различия делают перспективу воссоединения пугающей и требуют существенных корректировок и уступок с обеих сторон.

Недавняя эскалация напряженности между двумя Кореями только усугубила сложность затруднительного положения, связанного с воссоединением. Начиная с начала 2022 года Северная Корея активизировала свою деятельность по испытаниям ракет, что свидетельствует об агрессивной позиции, вызывающей растущую обеспокоенность среди Южной Кореи и международного сообщества. В ответ Южная Корея стремится к большей военной автономии, что отражает изменение ее подхода к борьбе с северокорейской угрозой. Эта эскалация военных действий породила скептицизм относительно искренности приверженности каждой страны воссоединению, при этом некоторые ставят под сомнение осуществимость этой цели в сложившихся условиях.

Чтобы двигаться в направлении воссоединения, и Северная, и Южная Корея должны начать с прояснения своих позиций по этому вопросу. Этого можно добиться посредством публичных заявлений высокопоставленных должностных лиц или даже посредством президентских обращений, таких как обращение президента Юн Сок Ёля по случаю 79-го Дня освобождения Кореи в августе 2024 года. В своей речи президент Юн подчеркнул значение свободы и демократии как фундаментальных столпов объединенной Кореи. Он изложил видение будущего, в котором весь Корейский полуостров пожинает плоды свободы, процветания и безопасности. Тем не менее, чтобы это видение воплотилось в жизнь, и Северная, и Южная Корея должны согласовать свои подходы к воссоединению, отложив в сторону разногласия и сосредоточившись на общих целях.

Последующим этапом этого процесса станет неформальная встреча высокопоставленных должностных лиц, представляющих две Кореи. Эта встреча послужит площадкой для обсуждения практических аспектов воссоединения, охватывающих экономические, политические и социальные проблемы, требующие внимания. Посредник, обладающий навыками примирения, мог бы сыграть важную роль в организации таких обсуждений, учитывая деликатный характер темы. Кроме того, для обеспечения благоприятной обстановки, свободной от внешнего вмешательства, эти обсуждения должны проходить в нейтральной и безопасной обстановке. Целью этой встречи будет создание рамок для воссоединения, которые обе стороны смогут одобрить, тем самым заложив основу для более официальных переговоров. Если эти первоначальные обсуждения окажутся плодотворными, их следует перевести на уровень встречи министров, в которой примут участие не только Северная и Южная Корея, но и влиятельные державы, имеющие существенные интересы в регионе, а именно США, Китай, Россия и Япония. Эти державы оказывают значительное влияние на Корейский полуостров, и их участие будет иметь решающее значение для содействия плавному ходу процесса воссоединения. Однако для того, чтобы не допустить, чтобы эти державы поставили свои национальные интересы в ущерб воссоединению Кореи, крайне важно привлечь к переговорам нейтрального посредника. Именно здесь роль «строителя мостов» становится решающей. В этом контексте Индонезия, Монголия или АСЕАН могли бы выступить в качестве эффективных посредников.

Индонезия, имеющая опыт дипломатического посредничества в региональных конфликтах, обладает необходимым опытом и авторитетом для содействия диалогу между двумя Кореями. Будучи ведущим членом АСЕАН, Индонезия также поддерживает прочные связи с обеими Кореями и имеет все возможности для того, чтобы выступать в качестве беспристрастного посредника. Монголия также имеет опыт проведения мирных переговоров и могла бы предоставить нейтральное место для переговоров.

Учитывая географическую близость к Корейскому полуострову и дипломатические отношения как с Северной, так и с Южной Кореей, Монголия является подходящим кандидатом на эту роль. Кроме того, АСЕАН как региональная организация могла бы сыграть значительную роль в процессе воссоединения. Принципы невмешательства и достижения консенсуса, на которых основана АСЕАН, хорошо согласуются с необходимостью осторожного и сбалансированного подхода к воссоединению Кореи. Объединив точки зрения многочисленных стран Юго-Восточной Азии, АСЕАН могла бы обеспечить более широкий региональный контекст для переговоров, гарантируя учет интересов всех сторон.

Участие строителя мостов будет особенно важным на заключительном этапе процесса воссоединения — встрече на президентском уровне между лидерами Северной и Южной Кореи. Эта встреча, в которой также могли бы принять участие крупные державы и наблюдатель от АСЕАН, стала бы кульминацией усилий по воссоединению. Присутствие нейтрального посредника помогло бы гарантировать, что обсуждения будут сосредоточены на цели мирного воссоединения, а не будут сорваны внешними влияниями или внутренними разногласиями.

В заключение следует отметить, что воссоединение Корейского полуострова является сложной, но достижимой целью при условии, что и Северная, и Южная Корея будут готовы вести открытый и искренний диалог. Процесс должен начаться с четкого согласования видений двух Корей по воссоединению, за которым последует ряд структурированных дипломатических встреч. Участие нейтральных посредников, таких как Индонезия, Монголия или АСЕАН, будет иметь решающее значение для обеспечения того, чтобы эти обсуждения оставались целенаправленными и продуктивными.

Чтобы добиться успеха в этом деликатном процессе, рекомендуется, чтобы обе Кореи официально пригласили посредника, будь то Индонезия, Монголия или АСЕАН, для содействия переговорам о воссоединении. Эти посредники не только предоставят нейтральную площадку для диалога, но и помогут ориентироваться в сложном геополитическом ландшафте вокруг Корейского полуострова. Благодаря этому шансы на достижение мирного и прочного воссоединения значительно возрастут.

автор: Саймон Хутагалунг (Simon Hutagalung)

перевод: Татар С.Майдар

источник: Eurasia Review

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