Состоялась очередная встреча топографических групп Кыргызстана и Таджикистана

CentralAsia (TJ) - В соответствии с достигнутой договоренностью в период с 11 по 17 августа 2024 года в городе Баткен Баткенской области Кыргызстана состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций КР и РТ по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской границы. Об этом сообщает «Ховар».

В рамках встречи стороны продолжили обсуждение и обменялись предложениями по описанию прохождения линии таджикско-кыргызской границы на оставшихся участках.

Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Таджикистана.

По итогам встречи подписан соответствующий протокол.

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