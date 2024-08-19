Состоялась очередная встреча топографических групп Кыргызстана и Таджикистана
- Таджикистан, политика
- 8:37, 19 августа 2024
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|Предыстория: Рабочая группа КР по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы 11-17 августа проведет встречи с таджикскими коллегами
CentralAsia (TJ) - В соответствии с достигнутой договоренностью в период с 11 по 17 августа 2024 года в городе Баткен Баткенской области Кыргызстана состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций КР и РТ по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской границы. Об этом сообщает «Ховар».
В рамках встречи стороны продолжили обсуждение и обменялись предложениями по описанию прохождения линии таджикско-кыргызской границы на оставшихся участках.
Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Таджикистана.
По итогам встречи подписан соответствующий протокол.
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