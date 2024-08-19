ВСУ разрушили второй мост через реку Сейм в Курской области

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Украины разрушили в Курской области еще один мост через реку Сейм. Об этом сообщают российские военкоры.

«Курская область — еще один мост через реку Сейм в районе населенного пункта Званное», — сообщил военкор Юрий Котенок в своем telegram-канале. Он отметил, что и это сооружение ВСУ разрушили при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Таким образом, в Глушковском районе остался единственный мост в селе Карыж, после очевидного скорого уничтожения которого снабжение обороняющей район группировки ВС РФ (в частности, приграничного Теткино) ляжет на понтоны и лодки. Однако, в случае серьезного давления противника, таких путей снабжения может и не хватить», — пишет российский телеграм-канал «Военный осведомитель».

Ранее сообщалось, что в Глушковском районе Курской области в результате удара ВСУ был уничтожен мост через реку Сейм. Атаку по нему украинские военные провели 16 августа.

В тот же день, когда появилась информация об уничтожении моста в Глушково, журналисты Reuters заметили на спутниковых снимках компании Planet Labs нечто похожее на новый мост. Вероятно, это срочно наведённая российскими военными понтонная переправа, она расположена на расстоянии около 2 км от старого моста.

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