экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Москве по итогам рейдов десяткам мигрантов вручены повестки

CentralAsia (CA) -  Десяткам получившим гражданство России мигрантов выдали повестки в военкомат для постановки на учет после рейда в Москве, пишет газета «Коммерсант».

В работу по пресечению незаконной миграции в Москве включились и сотрудники военного следствия Следственного комитета РФ. Представители 516-го военного следственного отдела московского ВСУ СКР совместно с сотрудниками УВД по Восточному административному округу Москвы провели рейд по выявлению фактов незаконной миграции, а также по проверке соблюдения законодательства бывшими мигрантами.

Проверка была проведена на автовокзале у метро «Щелковская», расположенной на территории ВАО, овощебазе и в хостелах. По итогам проведенного рейда нескольким десяткам выходцев из других стран, недавно получивших российское гражданство, были вручены повестки о явке для постановки на воинский учет.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com