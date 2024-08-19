Лукашенко заявил о переброске трети своей армии к границе с Украиной. В Киеве не увидели увеличения войск

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CentralAsia (CA) - Президент Александр Лукашенко в интервью «России-1» заявил, что Беларусь перебросила к границе с Украиной почти треть своей армии.

По словам Лукашенко, он пошел на такой шаг из-за того, что Украина не только «держит вблизи границ с Беларусью более 120 тысяч военных», но и начала перебрасывать дополнительные подразделения.

«Мы запросили: «Вы зачем это делаете?» Они нам честно сказали: «Вы собираетесь с россиянами нас атаковать из-под Гомеля». Но у нас цели такой не было. Они эти дополнительные силы, которые были сверх 120 тысяч, отвели. И мы те, которые дополнительно вводили, тоже отвели», — заявил он (цитаты по Белта).

С обеих сторон границы, добавил он, остались те подразделения, которые были перемещены туда в начале военных действий. «Это смерти подобно, чтобы мы свои войска с границы с Украиной убрали. Война идет», — сказал Лукашенко.

На западной границе Беларуси, по его словам, также усилена оборона. «Выстроены оборонительные рубежи от Бреста к Гродно и выше туда. Практически литовская и польская границы перекрыты на выгодных для нас условиях. Мы же тоже учимся на этой украинско-российской специальной военной операции (СВО). Мы видим, где надо разместить», — сказал он.

Начав операцию в Курской области, заявил Лукашенко, Украина пошла «на повышение ставок», что, по его мнению, «неправильно». «Естественно, военные и Путин сами умрут, но снесут оттуда украинских военных», — спрогнозировал он дальнейшее развитие событий. «Встает вопрос: зачем туда зашли? Для того чтобы похоронить самых таких уже подготовленных бойцов? Уже ж лучших собрали. А что будет на других участках фронта?» — сказал Лукашенко.

Говоря в целом о войне Лукашенко заявил, что Москве и Киеву надо сесть за стол переговоров. «Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна», — сказал Лукашенко.

«Вы [в России] говорите иногда про нациков. Нету там уже этих нациков. Денацифицирована Украина. Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде», — сказал Лукашенко, указав, на непопулярность, по его мнению, президента Владимира Зеленского среди украинцев.

В свою очередь, Госпогранслужба Украины сообщила, что не фиксирует увеличения количества техники или личного состава белорусских войск у границы с Украиной. «Ситуация на границе с Республикой Беларусь — без изменений», — заявил «Украинской правде» представитель погранслужбы полковник Андрей Демченко, добавив, что «риторика Лукашенко также не меняется, постоянно нагнетает ситуацию».