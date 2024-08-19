На Камчатке произошло больше 250 афтершоков после сильного землетрясения

CentralAsia (CA) - На Камчатке РФ продолжается «интенсивный афтершоковый процесс» после землетрясения магнитудой 7. Всего произошло 250 афтершоков, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

«При оценке сейсмической обстановки следует придерживаться сценария, в соответствии с которым в ближайшее время будет наблюдаться постепенное снижение интенсивности афтершокового процесса. При этом в очаговой области в течение недели следует ожидать новых афтершоков с магнитудой 6»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что афтершоковая последовательность соответствует закону Омори — закону убывания афтершоков со временем. Эксперты считают, что «механизм землетрясения и его тектоническая позиция соответствует представлениям о закономерностях сейсмического процесса на Камчатке».

Землетрясение магнитудой 7 произошло на Камчатке утром 18 августа. По предварительной информации, никто не пострадал. Жители сообщают властям о трещинах в домах.