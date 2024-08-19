Минобороны России сообщило о сбитых дронах в Белгородской и Курской областях

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CentralAsia (CA) - В течение прошедшей ночи средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

По его данными, БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Курской областей России. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Ночью в Курской области шесть раз объявляли ракетную опасность.

В Белгородской области она действовала вечером в воскресенье.

Ситуация на границах Белгородской и Курской областей обострилась после наступления ВСУ. В обоих регионах действуют режимы контртеррористической операции и ЧС федерального характера. В некоторых районах объявлена эвакуация.