Минобороны России сообщило о сбитых дронах в Белгородской и Курской областях
- Азия и мир, происшествия
- 10:50, 19 августа 2024
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В течение прошедшей ночи средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
По его данными, БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Курской областей России. Информации о пострадавших или разрушениях нет.
Ночью в Курской области шесть раз объявляли ракетную опасность.
В Белгородской области она действовала вечером в воскресенье.
Ситуация на границах Белгородской и Курской областей обострилась после наступления ВСУ. В обоих регионах действуют режимы контртеррористической операции и ЧС федерального характера. В некоторых районах объявлена эвакуация.
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