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Зеленский назвал цель операции ВСУ в Курской области России

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель Украины в Курской области РФ - «создание буферной зоны».

«Создание буферной зоны на территории агрессора – наша операция в Курской области», - сказал президент в обращении.

Также он призвал союзников Киева ускорить поставки военной помощи. «Особенно я обращаюсь сейчас к Соединенным Штатам, к Великобритании, к Франции», — отметил украинский президент.

С 6 августа ВСУ начали наступление в Курской области. 9 августа в области ввели режим ЧС федерального уровня. 10 августа Национальный антитеррористический комитет РФ ввел в Белгородской, Курской и Брянской областях режим КТО. 12 августа в Краснояружском районе Белгородской области, граничащем с Украиной, началась эвакуация.

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