Токаев 22-23 августа посетит Таджикистан с госвизитом
- Таджикистан, общество
- 12:17, 19 августа 2024
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CentralAsia (TJ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22-23 августа посетит Таджикистан с государственным визитом.
Как сообщает Акорда, в ходе визита пройдут переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран.
Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудят текущее состояние и перспективы укрепления казахско-таджикского стратегического партнерства.
Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
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