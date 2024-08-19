Токаев 22-23 августа посетит Таджикистан с госвизитом

CentralAsia (TJ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 22-23 августа посетит Таджикистан с государственным визитом.

Как сообщает Акорда, в ходе визита пройдут переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран.

Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудят текущее состояние и перспективы укрепления казахско-таджикского стратегического партнерства.

Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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