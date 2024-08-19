В Великобритании намерены приравнять мизогинию к экстремизму

CentralAsia (CA) - Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что в соответствии с новыми планами правительства будет рассматривать крайнее женоненавистничество как форму экстремизма, пишет «Би-би-си».

Министр внутренних дел Иветт Купер распорядилась пересмотреть стратегию борьбы с экстремизмом в Великобритании, чтобы определить, как лучше бороться с угрозами, исходящими от опасных идеологий.

По мнению правительства, ненависть к женщинам — одна из идеологических тенденций, набирающих популярность. По словам Купер, рост экстремизма наблюдается «как в интернете, так и на наших улицах» и он «разрушает саму ткань наших сообществ и нашей демократии».

Предполагается изучить рост исламистского и ультраправого экстремизма в Великобритании, а также более широкие идеологические тенденции, включая крайнее женоненавистничество или «убеждения, которые укладываются в более широкие категории, такие как фиксация на насилии», сказала Купер.

Также будут изучены причины радикализации молодежи и ее поведение. Стратегия будет «отслеживать экстремистские тенденции», чтобы разработать способы пресечения и отвлечения людей от них, продолжила министр.

По ее словам, новая стратегия также «выявит пробелы в существующей политике, которые необходимо устранить, чтобы пресечь деятельность тех, кто продвигает вредные и ненавистнические убеждения и насилие».

Купер считает, что в последние годы борьба с экстремизмом оказалась изрядно выхолощена.

В ходе предвыборной кампании лейбористы обещали представить новую стратегию борьбы с экстремизмом. Согласно заявлению Министерства внутренних дел, она станет ответом на эволюцию модели экстремизма по всей Великобритании.

Сколько времени уйдет на формирование новой стратегии, пока непонятно. После прихода к власти лейбористы объявили о пересмотре политики в нескольких областях, включая Ревизию стратегической обороны, ревизию расходов и пересмотр национальной школьной программы.

Критики считают, что некоторые такие реформы скорее могут считаться подменой реальных действий, но в Лейбористской партии напоминают, что стратегия борьбы с экстремизмом не пересматривалась с 2015 года, и уже назрело время пересмотреть новые угрозы стране в этом плане.