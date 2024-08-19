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ВСУ передислоцируются на курском направлении для новой атаки, - представитель Минобороны России
Апти Алаудинов
Апти Алаудинов

CentralAsia (CA) -  Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении передислоцируются для атаки на новом участке, заявил командир спецназа «Ахмат» и замначальника военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов.

Он уверяет, что российские военные контролируют ситуацию.

По его словам, вчера, 18 августа, «был очень тяжелый день» из-за «нескольких волн наката» ВСУ. «На сегодняшний день мы ощущаем, что противник передислоцируется для того, чтобы попробовать зайти с другой стороны»,— рассказал ТАСС Алаудинов.

С 6 августа ВСУ начали наступление в Курской области. 9 августа в области ввели режим ЧС федерального уровня. 10 августа Национальный антитеррористический комитет РФ ввел в Белгородской, Курской и Брянской областях режим КТО. 12 августа в Краснояружском районе Белгородской области, граничащем с Украиной, началась эвакуация.

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