Премьер-министр Индии Моди посетит Украину

Нарендра Моди

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину впервые с начала военных действий, сообщает AFP со ссылкой на индийский МИД.

В ведомстве не уточнили, когда именно состоится поездка. The Hindu писала, что визит состоится 23 августа.

Вместе с Украиной Моди посетит и Польшу, Economic Times писала, что визит пройдет 21–23 августа.

В июле премьер Индии посетил с двухдневным визитом Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждалась в том числе и Украина.