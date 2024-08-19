Премьер-министр Индии Моди посетит Украину
- Азия и мир, политика
- 14:42, 19 августа 2024
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Нарендра Моди
CentralAsia (CA) - Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину впервые с начала военных действий, сообщает AFP со ссылкой на индийский МИД.
В ведомстве не уточнили, когда именно состоится поездка. The Hindu писала, что визит состоится 23 августа.
Вместе с Украиной Моди посетит и Польшу, Economic Times писала, что визит пройдет 21–23 августа.
В июле премьер Индии посетил с двухдневным визитом Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждалась в том числе и Украина.
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