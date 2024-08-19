ООН: Число гумработников, убитых в 2023 году, выросло вдвое в годовом выражении

CentralAsia (CA) - Международное сообщество переживает период «безнаказанности за нарушения прав человека», считают в ООН.

В 2023 году было убито в два раза больше гуманитарных работников по сравнению с 2022 годом, сказано в письме неназванных руководителей гуманитарных организаций при ООН главам стран мира. Точные цифры погибших не приводятся.

Главы гуманитарных организаций считают, что все стороны вооруженных конфликтов и все государства должны использовать свое влияние «для обеспечения соблюдения правил ведения войны и сведения к минимуму человеческих страданий», отмечается в письме.

По данным ООН, больше всего сотрудников организации было убито в секторе Газа, где потери превысили 200 человек.

С 7 октября 2023 года продолжается война Израиля и палестинского движения «Хамас». В тот день «Хамас» напал на Израиль, погибло более тысячи человек. Палестинский Минздрав оценивает число погибших с начала конфликта более чем в 40 тыс. Международные посредники в лице США, Катара и Египта пытаются согласовать детали мирной сделки между сторонами конфликта. «Хамас» считает, что она отвечает только интересам Израиля.