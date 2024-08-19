Казахстан и Таиланд договорились о постоянном безвизовом режиме

CentralAsia (KZ) - Правительство Казахстана подписало соглашение с Таиландом о постоянном безвизовом режиме до 30 дней со дня прибытия. Ранее «безвиз» действовал временно и в тестовом режиме.

В апреле 2024 года Казахстан одобрил соглашение с Таиландом о постоянном безвизовом режиме. В августе правительство РК утвердило этот документ.

В соглашении написано, что казахстанцы могут не оформлять визы для въезда, выезда, транзита, временного пребывания в Таиланде до 30 дней. Если граждане намерены побыть в стране подольше, нужно оформлять визу. Суммарно в Таиланде можно находиться 90 дней в течение полугода. Для поездки нужен паспорт, действительный еще не менее шести месяцев.

Такие же правила действуют в отношении граждан Таиланда, въехавших на территорию Казахстана.

В тексте говорится, что граждане обеих стран должны уважать законодательство и правила государства, в которое они прибыли. При этом каждая из сторон соглашения оставляет за собой право отказать во въезде человеку, которого она может счесть нежелательным, либо сократить или прекратить его пребывание на своей территории.

Соглашение с Таиландом действительно на неопределенный срок.

В 2023 году Таиланд ввел в отношении казахстанцев безвизовый режим на пять месяцев: с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года. Позже «безвиз» продлили еще на шесть месяцев: с 1 марта по 31 августа 2024 года. Такое решение власти Таиланда объясняли развитием туризма. Отмечалось, что после окончания пробного периода Таиланд проанализирует последствия «безвиза».

До договора о безвизовом режиме казахстанцы оформляли визу по прибытии в аэропорт Таиланда за 2200 тайских бат (28 838 тенге).

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