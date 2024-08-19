Глава Минобороны Казахстана заявил, что участие в ШОС и ОДКБ выгодно для республики

Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков

CentralAsia (KZ) - Участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является выгодным для Казахстана, поскольку обе структуры стремятся обеспечить мир и согласие. Об этом заявил министр обороны республики Руслан Жаксылыков в интервью Tengrinews.

«Исторически Казахстан входит в состав ОДКБ, организация была создана на заре нашей независимости с целью поддержания мира и конституционного порядка в рамках этого объединения. Позже появилась ШОС, в которой также присутствует военный блок. Что это дает нам? Эти две мощные организации стремятся обеспечить мир и согласие в наших регионах, способствуя развитию наших государств. Для нас это выгодно, и наш глава государства понимает эти задачи», - сказал он.

По его словам, в рамках двух этих организаций Астана расширяет сотрудничество.

При этом глава Минобороны признал сложность нынешней геополитической ситуации.

«Но хотел бы отметить, что благодаря политике нашего главы государства, правительства и общества у Казахстана нет проблем ни с одним из наших соседей. Казахстан - единственное государство в мире, у которого нет нерешенных проблем по государственным границам. Тому, что Казахстан готов ответить в любом случае на любые вызовы и угрозы, способствует и наличие своей самостоятельной национальной современной армии. Потому что Вооруженные силы Казахстана - это один из основных институтов государственности», - пояснил Жаксылыков.

Комментируя вопрос о численности казахстанской армии, министр подчеркнул, что она «соответствует текущей ситуации».

Казахстан в 2024 году председательствует в ОДКБ. 4 июля в Астане состоялся саммит ШОС, на котором казахстанская сторона завершала год председательства в этом объединении.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения