В России сократилось число преступлений среди мигрантов, - МВД РФ

CentralAsia (CA) - В России закрепилась тенденция снижения количества преступлений, совершаемых гражданами других государств, сообщила в телеграм-канале представитель МВД РФ Ирина Волк.

«По итогам семи месяцев текущего года зафиксировано снижение почти на 5%. Число мигрантов, совершивших противоправные деяния, уменьшилось на 3,1%», — следует из статистики ведомства.

Количество тяжких и особо тяжких, совершенных мигрантами, упало на 9,2%, против половой неприкосновенности и половой свободы личности — на 2,5%, связанных с незаконным оборотом наркотиков — на 21,7%. Волк отметила, что этому способствовали меры, принятые МВД.

О снижении количества преступлений, совершаемых мигрантами, в МВД докладывали еще 1 июля. На существовании обратной тенденции настаивает глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, на 5% увеличилось число изнасилований, на 25% — развратных действий в отношении детей, а количество преступлений экстремистского характера, совершенных мигрантами, возросло на 55%.