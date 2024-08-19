В ходе визита премьер-министра Узбекистана в Кабул подписаны 35 соглашений на $2,5 млрд

CentralAsia (UZ) - В ходе визита премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в Афганистан, начавшегося 17 августа, стороны подписали 35 документов на сумму $2,5 млрд. Об этом сообщает Ariananews.af.

Пакет включает в себя 12 инвестиционных соглашений на $1,4 млрд и 23 торговых контракта на $1,1 млрд. Свои подписи под документами поставили с узбекской стороны Арипов, с афганской — заместитель премьер-министра по экономическим вопросам мулла Абдул Гани Барадар Ахунд. Договоренности затрагивают партнерство в таких сферах как энергетика, сельское хозяйство, промышленность.

«Это знаменательное подписание является свидетельством сильной политической воли и приверженности руководства Афганистана и Узбекистана к углублению экономической интеграции в регионе», — подчеркнул Барадар Ахунд.

На встрече представителей двух стран обсуждались вопросы взаимной торговли. Стороны выразили желание уже в этом году довести товарооборот до $1 млрд, а в дальнейшем увеличить его до $3 млрд.

Кроме того, Арипов провел с политическим заместителем премьер-министра Афганистана Мавлави Абдулом Кабиром переговоры, на которых обсуждались различные вопросы сотрудничества соседних государств. В частности, гость из Узбекистана заверил, что его страна поддержит Кабул в создании Трансафганского коридора — железной дороги стоимостью $4,8 млрд.

В свою очередь Кабир рассказал, что Исламский Эмират готов принять участие в масштабных региональных проектах ТАПИ и CASA-1000, отметив, что их реализация имеет большое значение для стабильности и развития Афганистана.

По словам заместителя главы правительства «Талибана»*, Кабул также рассматривает вопрос присоединения к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Политик отметил, что его страна делает все возможное, чтобы территория Афганистана не представляла угроз для соседей.

По данным ToloNews, Арипов также сообщил, что принято положительное решение о назначении нового посла Афганистана в Узбекистане. В скором времени он приступит к своим обязанностям, о чем будет объявлено официально.

В рамках визита главы правительства Узбекистана в Кабул открылась трехдневная выставка Made in Uzbekistan. Свою продукцию привезли свыше 200 производителей, представляющих порядка 30 секторов экономики. Экспозиция вызвала большой интерес со стороны афганцев, которые ознакомились с выпускаемыми в соседней республике автомобилями, тракторами, электротехникой, продукцией медицинского назначения и другими товарами.

Визит Арипова совпал со 105-й годовщиной независимости Афганистана, которая отмечается 18 августа. Именно в этот день в 1919 году была поставлена точка в англо-афганской войне и по итогам подписания Равалпиндинского мирного договора король Аманулла-хан провозгласил независимость страны.

В этой связи некоторые высокопоставленные чиновники Исламского Эмирата выступили с заявлениями, суть которых сводится к тому, что афганцы будут помнить подвиг предков и всегда стоять на защите своего суверенитета. «Каждый должен ясно услышать это: мы никому не сдадимся силой, ни под каким именем или титулом. Мы установили исламскую систему на этой земле, и мы будем защищать ее до самой смерти и до последнего вздоха», — сказал исполняющий обязанности министра обороны в правительстве талибов Мухаммад Якуб Муджахид.