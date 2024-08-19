Неустойчивая погода сохраняется на большей территории Казахстана

CentralAsia (KZ) - В ближайшие дни на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода. Ожидаются дожди с грозами, шквалистый ветер, возможен град, сообщает «Казгидромет».

Лишь юг и запад республики обойдут сильные осадки. Но 21 августа на юге страны усилится ветер, возможна пыльная буря. В восточной части Казахстана 22 августа ночью и утром прогнозируют туман.

На большей части страны столбики термометра покажут +16...+25 градусов, на западе и юге – +22...+35 градусов, на востоке и юго-востоке – +23...+33 градусов.

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