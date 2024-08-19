В Узбекистане неделя будет умеренно жаркой

CentralAsia (UZ) - С понедельника прохладный воздух, распространившийся в минувшие выходные, начнёт отходить с территории Узбекистана, сообщает Узгидромет.

Температура воздуха будет понемногу повышаться, но до конца рабочей недели останется довольно комфортной. В дневные часы воздух прогреется до +30…+35 градусов, местами до +37 градусов.

В эти дни ожидается преобладание малооблачной погоды. Ветер восточного направления 7−12 м/с, по югу и пустынной зоне местами возможно усиление до 13−18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

В Ташкенте прогнозируется малооблачная погода. Ветер 3−8 м/с. Преобладающая температура ночью составит +18…+21 градусов, днём — +32…+35 градусов.