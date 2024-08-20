Наташа Пирц-Мусар прибыла в Монголию

CentralAsia (MNG) - По приглашению Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа Президент Республики Словения доктор Наташа Пирц-Мусар, ее муж доктор Алеш Мусар прибыли в страну с государственным визитом. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Президента д-ра Наташу Пирц-Мусар, ее мужа Алеша Мусара и сопровождающую делегацию в международном аэропорту Чингисхан встречали министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Словения в Монголии Аленка Сухадольник.

В ходе визита Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и Президент Республики Словения доктор Наташа Пирц-Мусар проведут официальные переговоры и проинформируют представителей СМИ о результатах переговоров. Она также примет участие в церемонии подписания документов об отношениях и сотрудничестве между двумя странами.

В рамках своего государственного визита президент Наташа Пирц-Мусар планирует принять участие в программе «Устойчивость лесов и женщины», бизнес-форуме и Всемирной женской конференции, которые пройдут в Улан-Баторе.

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