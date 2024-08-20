В январе-июле 2024 года Монголия экспортировала в Китай свыше 46 млн тонн угля

CentralAsia (MNG) - В январе-июле 2024 года Монголия экспортировала в Китай 46,1 млн тонн угля. Об этом в понедельник сообщило Главное таможенное управление Монголии.

Как отметило ведомство, за указанный период данный показатель вырос на 35,5 проц. в годовом исчислении.

Министерство промышленности и минеральных ресурсов Монголии ранее заявляло, что в 2024 году страна намерена экспортировать как минимум 60 млн тонн угля.

Горнодобывающая промышленность остается одной из основных опор монгольской экономики, поскольку страна богата природными ресурсами, такими как золото, серебро и уголь.

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