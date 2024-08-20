Украина контролирует 92 населенных пункта Курской области России, - Зеленский

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Вооружённые силы Украины контролируют 92 населённых пункта в Курской области России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совещании руководителей зарубежных дипломатических представительств страны.

«Украинские воины продолжают защитную операцию в определенных районах Курской области. На сегодняшний день наши силы контролируют более 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта», – сообщил президент Украины.

По словам Зеленского, сейчас ВСУ укрепляют позиции и увеличивают число российских пленных, которых в дальнейшем планируется обменять на украинцев.

С 6 августа ВСУ начали наступление в Курской области. 9 августа в области ввели режим ЧС федерального уровня. 10 августа Национальный антитеррористический комитет РФ ввел в Белгородской, Курской и Брянской областях режим КТО. 12 августа в Краснояружском районе Белгородской области, граничащем с Украиной, началась эвакуация.

В конце прошлой недели главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утверждал, что украинская армия на тот момент контролировала 82 населенных пункта Курской области.12 августа врио Курской области РФ Алексей Смирнов сообщил, что украинская армия заняла 28 поселений в регионе – других данных от российских властей с тех пор не было.