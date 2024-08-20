Японский фестиваль в Монголии прошел на тему «Все посвящаем будущему»

CentralAsia (MNG) - 4-й ЯПОНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В МОНГОЛИИ (JFM) 2024 проходил в течение двух дней 17-18 августа 2024 года на площади Сухэ-Батора в столице Улан-Баторе.

Фестиваль предоставил возможность изучить японскую культуру, традиции и искусство, а также современную жизнь, организовав различные мероприятия, включая конкурсы песен в стиле аниме и косплей, товарищеские матчи по киберспорту, соревнования по кэндо и каратэ, а также фокусы и комедийные выступления, дегустацию японских продуктов и блюд, а также музыкальные выступления монгольских и японских артистов.

Фестиваль, направленный на углубление взаимопонимания и дружеских отношений между Монголией и Японией, прошел под девизом «Посвятим все будущему» и был нацелен на новые поколения, которые будут руководить странами и управлять экономическими, культурными и образовательными отношениями и сотрудничеством между двумя странами в будущем.

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