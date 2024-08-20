Жители Земли наблюдали за Голубой Суперлуной. Фото

Голубая Луна восходит над храмом Посейдона на мысе Сунион недалеко от Афин, Греция

CentralAsia (CA) - В ночь на 20 августа жители Земли увидели редкое астрономическое явление: над Землей взошла первая в 2024 году Голубая Суперлуна, которую еще называют Осетровой Луной. Она взошла в 18:26 по Гринвичу, сообщает NASA.

Во время этого события Луна выгладила на 14% больше и на 30% ярче. В это время расстояние между Землей и Луной составила 361,969 км.

Сочетание Голубой и Суперлуны довольно редкое – следующие Суперголубые полные луны можно будет увидеть в 2037 году.

Суперлуна возникает, когда Луна находится в пределах 90% от своего ближайшего приближения к Земле.

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