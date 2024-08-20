экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Жители Земли наблюдали за Голубой Суперлуной. Фото
Голубая Луна восходит над храмом Посейдона на мысе Сунион недалеко от Афин, Греция
Голубая Луна восходит над храмом Посейдона на мысе Сунион недалеко от Афин, Греция

CentralAsia (CA) -  В ночь на 20 августа жители Земли увидели редкое астрономическое явление: над Землей взошла первая в 2024 году Голубая Суперлуна, которую еще называют Осетровой Луной. Она взошла в 18:26 по Гринвичу, сообщает NASA.

Во время этого события Луна выгладила на 14% больше и на 30% ярче. В это время расстояние между Землей и Луной составила 361,969 км.

Сочетание Голубой и Суперлуны довольно редкое – следующие Суперголубые полные луны можно будет увидеть в 2037 году.

Суперлуна возникает, когда Луна находится в пределах 90% от своего ближайшего приближения к Земле.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com