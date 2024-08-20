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Солдат КНДР сбежал в Южную Корею
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Северокорейский военнослужащий пересек границу на востоке страны и перебежал в Южную Корею, сообщает агентство «Ренхап».

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи подтвердил дезертирство, предположительно, штабного сержанта, соответствующие органы начали расследование.

Инцидент произошел сегодня, 20 августа, с утра. Южнокорейские военные обнаружили солдата к северу от военной демаркационной линии в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи. Какие-либо подробности о мужчине не приводятся. В JCS добавили, что «никаких необычных перемещений со стороны северокорейских военных пока не зафиксировано».

По подсчетам Министерства объединения Южной Кореи, в 2023 году в страну сбежало 196 граждан КНДР. По данным на конец июня 2024-го, число сбежавших оценивалось в 105 человек.

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