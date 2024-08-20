ВОЗ утвердила дополнительные рекомендации по борьбе со вспышкой оспы обезьян

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла дополнительные временные рекомендации по борьбе со вспышкой оспы обезьян (monkey pox или mpox). Они распространяются на страны, где наблюдается всплеск заболеваемости, говорится на сайте ВОЗ.

В частности, речь идет о Демократической Республике Конго (ДРК), Бурунди, Кении, Руанде и Уганде. Предполагается, что государства должны реализовать эти меры в дополнение к постоянным рекомендациям, которые продлены до 20 августа 2025 года.

Среди временных рекомендаций: координация действий в чрезвычайных ситуациях, совместное наблюдение и лабораторная диагностика, расширение медицинской помощи заболевшим, укрепление трансграничного сотрудничества, вакцинация, информирование о рисках, расширение финансирования и др.

Согласно данным ВОЗ, за первую половину 2024 года было выявлено 1854 подтвержденных случая mpox, это 36% от общего числа во всем мире (5199). При этом 95% от числа подтвержденных случаев зарегистрированы в ДРК. По итогам заседания 14 августа Комитет Международных медико-санитарных правил (ММСП) по чрезвычайной ситуации счел вспышку оспы обезьян «чрезвычайной», «представляющей риск для здоровья населения других государств», а также «требующей скоординированного международного ответа».

14 августа ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус отметил быстрое распространение нового штамма заболевания в ДРК. 16 августа стало известно, что первый случай инфицирования новым вариантом оспы обезьян выявлен в Швеции. В тот же день первый случай заражения mpox зарегистрировали в Пакистане.