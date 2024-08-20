У Монголии достаточно запасов топлива

CentralAsia (MNG) - Россия продлевает запрет на экспорт бензина с октября до конца декабря 2024 года, стремясь сохранить внутренние поставки стабильными на фоне сезонного спроса и плановых ремонтов на НПЗ, заявило российское правительство в среду. Монголия не была включена в запрет, но возникла проблема, связанная с выходом. Поэтому импортеры поставляли ограниченное количество топлива.

News.mn уточнил у Минеральных ресурсов и нефтяного управления Монголии, как последнее решение повлияет на нашу страну и сколько у нас запасов бензина и дизельного топлива. Им дали ответ, что Монголия не была включена в предыдущий запрет на экспорт топлива из России, поэтому она никак не пострадает.

Ресурсов бензина и дизельного топлива достаточно. Всего в стране имеется 177 000 тонн бензина. В частности, в Монголии имеется 42 тысячи тонн бензина АИ-92, 124 тысячи тонн дизельного топлива, 4,5 тысячи тонн бензина АИ-95, 6223 тонны бензина ТС-1 и 613 тонн бензина А-80.

К 2024 году Монголия импортирует в общей сложности 1,7 млн ​​тонн нефтепродуктов.

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