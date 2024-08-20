В Казахстане с начала года изъято около 100 кг наркотиков

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с начала года правоохранительными органами возбуждено 60 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, половина из них – по фактам контрабанды; задержано свыше 100 человек, в том числе 12 членов ОПГ, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

По данным АФМ, из оборота изъято около 100 кг тяжелых наркотиков – кокаина, кетамина, мефедрона и марихуаны, а также свыше 1 тонны прекурсоров для их изготовления. В частности, в Шымкенте пресечен крупнейший в Казахстане канал по производству и распространению мефедрона. Из лаборатории, где ежемесячно изготавливали почти 50 тыс. доз наркотиков, изъято более 1 тонны кислоты.

Кроме этого, заблокировано около 30 тыс. банковских карт «дропов» и ликвидирована незаконная деятельность 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков с вовлечением более 50 тыс. человек. Общий оборот «наркошопов» составил почти 48 млрд тенге.

Вместе с тем в Казахстане, Беларуси и России проведена спецоперация по ликвидации транснациональных интернет-магазинов, распространявших наркотики на пространстве СНГ. На территории трех стран закрыто три масштабных «наркошопа», задержано 35 наркодилеров, изъято более тонны психотропных веществ и порядка 3,5 тыс. доз синтетических наркотиков.

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