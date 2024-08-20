МИД России: Переговоров об изменении визового режима в рамках СНГ не ведется

МИД России

CentralAsia (CA) - Директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян сообщил, что планов изменения визового режима в рамках Содружества независимых государств на данный момент нет.

В интервью «РИА Новости» он заявил, что переговоров об этом, в том числе с участием России, пока не ведется.

По словам Агасандян, на пространстве СНГ, за исключением Туркменистана, действует безвизовый режим. Это регулируется соглашениями между странами. В настоящее время на площадке объединения переговоры ни об ужесточении, ни о послаблении режима въезда не ведутся.

Он также добавил, что правовые аспекты данного вопроса, тем не менее, постоянно улучшаются. Это делается для эффективной реакции на новые угрозы. В качестве примера он привел то, что из-за роста числа попыток незаконного пресечения границы по поддельным документам была введена обязательная для всех трудовых мигрантов дактилоскопическая регистрация.