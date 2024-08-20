Узбекистан усилил контроль на границах из-за оспы обезьян

// WHO/Nigeria Centre for Disease Control

CentralAsia (UZ) - В связи с угрозой проникновения нового штамма (Clade 1b) оспы обезьян (mpox) в Узбекистане приняты неотложные меры по раннему выявлению и предотвращению эпидемического распространения вируса. Об этом сообщила пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУз.

Усилен санитарный контроль в пунктах пересечения границы, включая международные аэропорты и железнодорожные автомобильные пункты.

В инфекционных больницах страны подготовлены койки и создан запас необходимых лекарственных средств. Для лиц, контактировавших с заболевшими, предусмотрено 21-дневное медицинское наблюдение.

Специалисты прошли дополнительное обучение по этиологии, клинике, эпидемиологии и профилактике оспы обезьян. Создаётся запас тестов-диагностикумов для лабораторного выявления вируса.

14 августа Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией.

Люди могут заразиться оспой обезьян при физическом контакте с заразным человеком, загрязнёнными предметами или инфицированными животными.

В Кыргызстане и Казахстане также усилили меры контроля на границе и в аэропортах.