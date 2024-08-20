Президенты Монголии и Словении провели встречу тет-а-тет

CentralAsia (MNG) - По приглашению президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа президент Республики Словения Наташа Пирц-Мусар посещает Монголию с государственным визитом 20-21 августа 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Президента Монголии.

В ходе государственного визита президент Хурэлсух и президент Наташа Пирц-Мусар провели встречу тет-а-тет в Государственном дворце Монголии 20 августа 2024 года. Главы государств обменялись мнениями о закреплении достижений, достигнутых за 30 лет дружеских отношений и сотрудничества, основанных на общих демократических ценностях, таких как права человека, свобода и верховенство закона, развитии двух стран и содействии реализации Целей устойчивого развития.

Стороны обсудили сотрудничество в рамках долгосрочной и среднесрочной политики развития Монголии, национальных движений Монголии «Миллиард деревьев» и «Продовольственное снабжение и безопасность», а также стипендиальной программы «Стипендиат президента-2100».

Главы государств договорились реализовать инициативы, выдвинутые обеими сторонами на международном и региональном уровнях, и сотрудничать в борьбе с изменением климата, опустыниванием и утратой биоразнообразия, а также в содействии участию женщин и обеспечении гендерного равенства.

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