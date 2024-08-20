Таджикистан усиливает контроль на границах из-за оспы обезьян

- Таджикистан, общество
- 14:03, 20 августа 2024
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- Обновлено: 14:09, 20 августа 2024 Кыргызча
CentralAsia (TJ) - В Таджикистане совместно с ВОЗ разработали план мероприятий по предотвращению распространения оспы обезьян в республике. Об этом сообщил представитель Службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора Сохибназар Насруллоев.
«Контроль в аэропортах и на пограничных пунктах будет усилен. Люди, прибывающие в Таджикистан из стран, где уже зарегистрированы случаи заболевания, будут проходить медицинский осмотр», - сказал Насруллоев «Азия-Плюс».
Насруллоев добавил, что Министерство здравоохранения страны также разрабатывает инструкции по вирусу.
«Планируется подготовка и трансляция программ по профилактике обезьяньей оспы через средства массовой информации», - отметил он.
В Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане также рекомендовали в аэропортах и на пограничных переходах проводить санитарно-гигиенические мероприятия, чтобы предотвратить проникновение обезьяньей оспы в страну.
14 августа ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. Только в Конго зарегистрировано уже более 14 тысяч заразившихся, 524 человека скончались.16 августа стало известно, что первый случай инфицирования новым вариантом оспы обезьян выявлен в Швеции. В тот же день первый случай заражения mpox зарегистрировали в Пакистане.