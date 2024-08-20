Армия Израиля сообщила о запуске 55 ракет из Ливана, в некоторых районах начались пожары

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля сообщила, что зафиксировала 55 выпущенных из Ливана ракет. Уточняется, что часть снарядов удалось перехватить, а некоторые из них упали на открытой местности на севере Израиля.

По данным ведомства, информации о пострадавших в ходе атаки не поступало. Вскоре после обстрела военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по одной из ливанских пусковых установок, из которой были выпущены снаряды.

«В настоящий момент израильские пожарные и спасательные службы проводят работы по тушению пожаров, которые вспыхнули в нескольких районах на севере Израиля из-за попадания снарядов»,— сказано в публикации пресс-службы израильской армии.

3 מוקדי שריפות בגליל העליון והגולן כתוצאה מהמטח הכבד הבוקר

צילום: כב"ה צפון pic.twitter.com/u5VwWeASdb — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) August 20, 2024

В ночь на 20 августа израильские ВВС атаковали район Дейр-Канун на юге Ливана. По информации израильской Минобороны, при атаке погиб командир ракетного подразделения ливанского движения «Хезболла» Хусейн Али Хусейн. «Хезболла» подтвердила его гибель. Ливанский Минздрав также заявлял о гибели девяти человек в результате обстрела.