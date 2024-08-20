Премьер Казахстана поручил не допустить проникновения оспы обезьян в страну

// WHO/Nigeria Centre for Disease Control

CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил министерству здравоохранения не допустить проникновения в страну оспы обезьян, сообщает пресс-служба правительства.

Выступая на заседании кабмина 20 августа, Бектенов подчеркнул, что пока в Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания, однако, это не повод для самоуспокоения.

«Министерству здравоохранения необходимо и далее держать ситуацию под контролем, принять превентивные меры для предотвращения завоза инфекции в страну. Особенно это касается усиления контроля в аэропортах и на пограничных переходах», — поручил Бектенов.

Ранее власти Казахстана усилили санитарно-карантинные меры в аэропортах и на пограничных переходах, чтобы не допустить проникновения инфекции в республику. Кроме того, Минздрав рекомендовал гражданам, планирующим поездки в эндемичные страны, соблюдать меры предосторожности, в частности избегать контакта с больными людьми и дикими животными.

Аналогичные меры предпринимаются и в других странах Центральной Азии, в частности, в Таджикистане и Кыргызстане. Между тем в Узбекистане, помимо усиления санитарно-карантинных мер в аэропортах, на железнодорожных и автомобильных переходах, создан резерв коек и необходимых медикаментов для госпитализации заболевших в инфекционные больницы.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, симптомами которого являются лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и сыпь в виде пятен с последующим образованием пузырьков, при вскрытии которых образуются язвы. Инфекционное заболевание протекает две-четыре недели с самопроизвольным выздоровлением, однако случаются тяжелые случаи заболевания с летальным исходом.

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